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В Екатеринбурге будут судить мужчину, угрожавшего бывшему тестю бензопилой
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 40-летнего местного жителя, который напал на бывшего тестя, 70-летнего пенсионера, и стал запугивать его бензопилой. Екатеринбуржца обвиняют в угрозе убийством (часть 1 статья 119 УК РФ).
По версии следствия, 28 июля текущего года возле подъезда дома №30 по улице Щорса между обвиняемым и пенсионером на почве личной неприязни возник конфликт, в ходе которого мужчина повалил пожилого человека на асфальт. Пока бывший тесть продолжал лежать у подъезда, мужчина сходил к машине, из которой достал бензопилу, после чего вернулся к потерпевшему и стал угрожать, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело по факту произошедшего был направлено мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, запугивавший пенсионера бензопилой, с 2017 года преследуют свою бывшую супругу и ее родных. Женщина обращалась в полицию за помощью, но ей отказывали из-за отсутствия фактов физического насилия.
По версии следствия, 28 июля текущего года возле подъезда дома №30 по улице Щорса между обвиняемым и пенсионером на почве личной неприязни возник конфликт, в ходе которого мужчина повалил пожилого человека на асфальт. Пока бывший тесть продолжал лежать у подъезда, мужчина сходил к машине, из которой достал бензопилу, после чего вернулся к потерпевшему и стал угрожать, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Обвиняемый стал перед ним приводить бензопилу в рабочее состояние, высказывая при этом угрозу убийством, которую пострадавший воспринял реально»,
– сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело по факту произошедшего был направлено мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, запугивавший пенсионера бензопилой, с 2017 года преследуют свою бывшую супругу и ее родных. Женщина обращалась в полицию за помощью, но ей отказывали из-за отсутствия фактов физического насилия.
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