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В Екатеринбурге неадекватный мужчина запугивал бывшего тестя бензопилой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшую пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса 40-летний мужчина напал на бывшего тестя, 70-летнего пенсионера. Он уронил старика на асфальт и стал запугивать пожилого человека бензопилой.
По данным URA.RU, неадекватный мужчина с 2017 преследует свою бывшую супругу и кошмарит ее родных, в том числе детей. Утверждается, что женщина неоднократно обращалась в полицию за помощью, но ей отказывали из-за того, что физического насилия в отношении нее или ее семьи совершенно не было.
По словам близкого к ситуации источника, в тот день, когда он напал на отца бывшей супруги, пенсионеру на помощь выбежала 14-летняя внучка и дочь, которая раньше была замужем за неадекватным мужчиной.
Момент конфликта также попал на камеру домофона. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом сначала общается с пенсионером, после чего роняет его на асфальт. Через некоторое время он уходит и возвращается с бензопилой в руках, которую пытается завести, но, вероятно, сделать это у него не получается.
Со слов источника издания, разрешить конфликт помогли прохожие. Они остановили мужчину и вызвали полицию. Известно, что пенсионера в тот день увезли больницу №24.
В пресс-группе МВД России по Екатеринбургу сообщили, что инцидент был зарегистрирован в отделе полиции № 5 Ленинского района. Мужчину, запугивавшего пожилого человека бензопилой, задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП – мелкое хулиганство.
По данным URA.RU, неадекватный мужчина с 2017 преследует свою бывшую супругу и кошмарит ее родных, в том числе детей. Утверждается, что женщина неоднократно обращалась в полицию за помощью, но ей отказывали из-за того, что физического насилия в отношении нее или ее семьи совершенно не было.
По словам близкого к ситуации источника, в тот день, когда он напал на отца бывшей супруги, пенсионеру на помощь выбежала 14-летняя внучка и дочь, которая раньше была замужем за неадекватным мужчиной.
«Девушка, защищаясь от мужчины, брызнула ему в лицо перцовым баллончиком, после чего он подошел к машине, взял бензопилу и побежал на нее»,
– приводят слова источника в издании.
Момент конфликта также попал на камеру домофона. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом сначала общается с пенсионером, после чего роняет его на асфальт. Через некоторое время он уходит и возвращается с бензопилой в руках, которую пытается завести, но, вероятно, сделать это у него не получается.
Со слов источника издания, разрешить конфликт помогли прохожие. Они остановили мужчину и вызвали полицию. Известно, что пенсионера в тот день увезли больницу №24.
В пресс-группе МВД России по Екатеринбургу сообщили, что инцидент был зарегистрирован в отделе полиции № 5 Ленинского района. Мужчину, запугивавшего пожилого человека бензопилой, задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП – мелкое хулиганство.
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