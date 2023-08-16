Рецидивисту, удерживающему девочку в квартире в Каменске-Уральском, предъявили обвинение

– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Подозреваемый процессуально задержан, ему уже предъявлено соответствующее обвинение. Выполняются иные процессуальные действия по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, которые способствовали произошедшему»,