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Рецидивисту, удерживающему девочку в квартире в Каменске-Уральском, предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском рецидивисту, который удерживал девятилетнюю девочку в своей квартире, предъявили обвинение.
Напомним, что 15 августа 61-летний мужчина удерживал девятилетнюю дочь соседей в своей квартире на улице Лермонтова. Девочку вызволили из квартиры через окно, пока другие соседи отвлекали рецидивиста. Пьяного дебошира задержали.
Следственный отдел по Каменску-Уральском возбудил уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству свердловского СКР доложить о результатах первоначально проведенных мероприятий и установленных обстоятельствах.
Напомним, что 15 августа 61-летний мужчина удерживал девятилетнюю дочь соседей в своей квартире на улице Лермонтова. Девочку вызволили из квартиры через окно, пока другие соседи отвлекали рецидивиста. Пьяного дебошира задержали.
Следственный отдел по Каменску-Уральском возбудил уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).
«Подозреваемый процессуально задержан, ему уже предъявлено соответствующее обвинение. Выполняются иные процессуальные действия по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, которые способствовали произошедшему»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству свердловского СКР доложить о результатах первоначально проведенных мероприятий и установленных обстоятельствах.
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