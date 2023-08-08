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Рецидивист удерживал девочку в своей квартире в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском рецидивист удерживал девятилетнюю дочь соседей в своей квартире. Инцидент произошел вчера в доме №51 на улице Лермонтова.
Как сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина освободился из мест лишения свободы недавно. Девочку вызволили из квартиры через окно, пока другие отвлекали рецидивиста.
По словам местных жителей, мужчина кричал, что «скоро в доме не останется ни одного ребенка».
Очевидцы добавили, что родители девочки знали, что их дочь находится у соседа, но боялись обратиться в полицию, так как состоят на учете в ПДН.
В МО МВД России «Каменск-Уральский» сообщили, что рецидивист уже задержан. Его доставили в отделение, ведется разбирательство.
Как сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина освободился из мест лишения свободы недавно. Девочку вызволили из квартиры через окно, пока другие отвлекали рецидивиста.
По словам местных жителей, мужчина кричал, что «скоро в доме не останется ни одного ребенка».
Очевидцы добавили, что родители девочки знали, что их дочь находится у соседа, но боялись обратиться в полицию, так как состоят на учете в ПДН.
В МО МВД России «Каменск-Уральский» сообщили, что рецидивист уже задержан. Его доставили в отделение, ведется разбирательство.
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