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Свердловский облсуд оставил под стражей бывших высокопоставленных сотрудников СК и прокуратуры
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя главы свердловского СКР Михаила Бусылко, экс-зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.
21 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Бусылко, Чуличкову и Вострецову меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября. Адвокаты обвиняемых подали апелляционный жалобы в областной суд.
Облсуд рассмотрел жалобы и отказал в их удовлетворении.
Напомним, Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а Владислав Вострецов – в посредничестве во взяточничестве.
В августе 2021 года Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова приговорили к 8,5 и 9 годам лишении свободы в колонии строгого режима соответственно. Адвокату Владиславу Вострецову назначили 9,5 лет колонии. Однако в январе этого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговоры всем трем осужденным.
21 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Бусылко, Чуличкову и Вострецову меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября. Адвокаты обвиняемых подали апелляционный жалобы в областной суд.
Облсуд рассмотрел жалобы и отказал в их удовлетворении.
Напомним, Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а Владислав Вострецов – в посредничестве во взяточничестве.
В августе 2021 года Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова приговорили к 8,5 и 9 годам лишении свободы в колонии строгого режима соответственно. Адвокату Владиславу Вострецову назначили 9,5 лет колонии. Однако в январе этого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговоры всем трем осужденным.
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