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Экс-замглавы свердловского СКР Михаилу Бусылко отменили приговор по делу о взятке
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему зампрокурора региона Дмитрию Чуличкову, ранее осужденным за получение взяток в крупном размере.
Согласно картотеке суда, обвинительный приговор отменен, а дело направлено на новое судебное рассмотрение в предыдущую инстанцию – Ленинский районный суд Екатеринбурга. Также приговор отменен третьему фигуранту дела, адвокату Владиславу Вострецову, которого осудили за посредничество во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, что в августе 2021 года Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова приговорили к 8,5 и 9 годам лишении свободы в колонии строгого режима соответственно. Адвокату Владиславу Вострецову назначили 9,5 лет колонии.
Согласно картотеке суда, обвинительный приговор отменен, а дело направлено на новое судебное рассмотрение в предыдущую инстанцию – Ленинский районный суд Екатеринбурга. Также приговор отменен третьему фигуранту дела, адвокату Владиславу Вострецову, которого осудили за посредничество во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, что в августе 2021 года Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова приговорили к 8,5 и 9 годам лишении свободы в колонии строгого режима соответственно. Адвокату Владиславу Вострецову назначили 9,5 лет колонии.
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