Возрастное ограничение 18+
Полиция пообщалась с онлайн-живодёром из Нижнего Тагила
Криминал
Скрин из видео: соцсети
Полицейские Нижнего Тагила провели беседу с человеком, который избивал на видеокамеру свою собаку и грозил её убить. Таким образом они отреагировали на заявления, поступившие от зоозащитников.
Живодёром из видеоролика, распространившегося по соцсетям, оказался местный житель. Ему 30 лет и он нигде не работает. По описанному в заявлении факту он пояснил сотрудникам полиции, что взволновавшее общественность видео было снято три месяц назад. Снимал он не сам, камеру держал его знакомый. Якобы, мужчины просто «дурачились», а видео не предполагалось обнародовать. Ролик был слит в Интернет после ссоры приятелей, в отместку.
Полицейские объяснения живодёра учли, но этим не удовлетворились. Решение, что делать с собакой и не следует ли привлечь её владельца к ответственности за жестокое обращение, будет принято после окончания проверки. Пока опрашиваются соседи «героя» ролика и идут попытки установить личность «оператора».
Живодёром из видеоролика, распространившегося по соцсетям, оказался местный житель. Ему 30 лет и он нигде не работает. По описанному в заявлении факту он пояснил сотрудникам полиции, что взволновавшее общественность видео было снято три месяц назад. Снимал он не сам, камеру держал его знакомый. Якобы, мужчины просто «дурачились», а видео не предполагалось обнародовать. Ролик был слит в Интернет после ссоры приятелей, в отместку.
Полицейские объяснения живодёра учли, но этим не удовлетворились. Решение, что делать с собакой и не следует ли привлечь её владельца к ответственности за жестокое обращение, будет принято после окончания проверки. Пока опрашиваются соседи «героя» ролика и идут попытки установить личность «оператора».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».