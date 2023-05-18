Житель Нижнего Тагила жестоко избивает свою собаку во время прямых трансляций





– сказал Алексей Свалов в видеообращении. «Хочу обратиться к начальнику полиции Нижнего Тагила. Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите видео. Я думаю, что все понятно станет и в отношении этого товарища полиция Нижнего Тагила все-таки проведет нормальную проверку. Человек, наверное, понесет какое-то заслуженное наказание. С большим уважением прошу вас провести проверку и человека привлечь к ответственности. Спасибо»,





– рассказала зоозащитница Олеся Вебер. «Его мать открыла дверь и сказала, что вызовет полицию, на что активисты оформили встречный вызов. В итоге было написано еще одно заявление о жестоком обращении с животными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в социальных сетях стали распространяться видеофрагменты из трансляций, как утверждается, жителя Нижнего Тагила, который жестоко избивает свою собаку в прямом эфире за денежные вознаграждения от зрителей. Ситуацией заинтересовался депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.Он также сообщил в своем телеграм-канале, что намерен отправить это видеообращение на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Андреевича Мешкова.По данным портала 66.RU, на живодера уже написали несколько заявлений в полицию. Кроме этого, волонтеры приходили к мужчине домой.Забрать собаку у мужчины зоозащитникам пока не удалось. В полиции сообщают, что они уже начали проверку.