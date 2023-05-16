Суд в Екатеринбурге отказал в переводе и освобождении ребенка, подвергшегося насилию в спецшколе

– сообщила адвокат.

«Было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска ГКОУ СО СУВУ (124 школы) о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ. В ходе процесса мы просили досрочно прекратить пребывание ребенка в этом учреждении, но суд отказался рассматривать этот вопрос»,