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Суд в Екатеринбурге отказал в переводе и освобождении ребенка, подвергшегося насилию в спецшколе
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в переводе и освобождении ребенка, подвергшегося сексуализированному насилию в спецшколе после товарищеских судов, которые проводил воспитатель учреждения. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала адвокат мальчика Олеся Бортникова.
Таким образом, по решению суда ребенок должен оставаться в учреждении, где на ним издевались и где он фактически сейчас является изгоем.
Защита мальчика уверена, что единственным правильным решением стало бы досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в СУВ, и намерена добиваться этого.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуализированного характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности против директора учреждения, которая, по словам детей, подняла изнасилованного мальчика перед другими и учениками и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Отметим, что пострадавшего ребенка удалось на время вытащить из спецшколы благодаря следственным действиям и Следственному комитету по Чкаловскому району.
Подчеркнем, что в момент издевательств и насилия пострадавшему мальчику не было и 13 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
«Было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска ГКОУ СО СУВУ (124 школы) о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ. В ходе процесса мы просили досрочно прекратить пребывание ребенка в этом учреждении, но суд отказался рассматривать этот вопрос»,
– сообщила адвокат.
Таким образом, по решению суда ребенок должен оставаться в учреждении, где на ним издевались и где он фактически сейчас является изгоем.
Защита мальчика уверена, что единственным правильным решением стало бы досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в СУВ, и намерена добиваться этого.
«Очень надеемся на поддержку Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области и Общественной палаты Свердловской области, также мной подано обращение к Уполномоченному по правам ребенка России»,
– сказала Олеся Бортникова.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуализированного характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности против директора учреждения, которая, по словам детей, подняла изнасилованного мальчика перед другими и учениками и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Отметим, что пострадавшего ребенка удалось на время вытащить из спецшколы благодаря следственным действиям и Следственному комитету по Чкаловскому району.
Подчеркнем, что в момент издевательств и насилия пострадавшему мальчику не было и 13 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
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