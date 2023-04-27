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В Сосьве по делу о разрушительном пожаре задержали двух человек
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, который уничтожил более 90 домов и в котором погибли два человека.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, задержаны 29-летний руководитель местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».
Возбуждено еще одно уголовное дело – по части 3 статьи 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Ранее были возбуждены уголовные дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что вчера, спустя двое суток, пожар в Сосьве наконец ликвидировали.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, задержаны 29-летний руководитель местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».
Возбуждено еще одно уголовное дело – по части 3 статьи 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Ранее были возбуждены уголовные дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что вчера, спустя двое суток, пожар в Сосьве наконец ликвидировали.
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