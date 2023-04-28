В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы

– заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Серовский городской прокурор, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на свидетелей»,