Возрастное ограничение 18+
В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
Криминал
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 29 апреля, Серовский районный суд избрал 40-летнему специалисту по пожарной безопасности Сосьвинского округа меру пресечение в виде заключения под стражу до 26 июня.
Специалист МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), и частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).
Постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, вчера, непосредственно после предъявления обвинения, специалист по пожарной безопасности был допрошен следователем СКР в качестве обвиняемого.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек.
Специалист МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), и частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).
«Серовский городской прокурор, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на свидетелей»,
– заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, вчера, непосредственно после предъявления обвинения, специалист по пожарной безопасности был допрошен следователем СКР в качестве обвиняемого.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в Сосьве потушили
27 апреля 2023
27 апреля 2023