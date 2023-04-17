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Подросток, обвиняемый в насилии над ребенком в спецшколе в Екатеринбурге, останется под стражей
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил 16-летнего учащегося специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 под стражей. Он обвиняется в сексуальном насилии над ребенком.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
Защита обвиняемого обжаловала решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга об аресте 16-летнего подростка. Однако по итогам апелляционного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила постановление суда первой инстанции в силе. Подросток останется под арестом до 11 июня.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
Защита обвиняемого обжаловала решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга об аресте 16-летнего подростка. Однако по итогам апелляционного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила постановление суда первой инстанции в силе. Подросток останется под арестом до 11 июня.
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