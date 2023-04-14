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Второй подозреваемый в изнасилованиях воспитанников екатеринбургской спецшколы подросток задержан
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По информации источника «Вечерних ведомостей», подростка задержали в пригороде Екатеринбурга – одном из населённых пунктов Сысертского городского округа. По неофициальным данным, подросток (ему сейчас 15 лет, первому задержанному и позже арестованному на два месяца 16 лет) оказывал сопротивление и даже применил какие-то средства самообороны (возможно, газовый баллончик) против сотрудников МВД. По некоторым данным, операцией по поимке занимались полицейские из УМВД по Екатеринбургу.
На данный момент никто из преподавателей или руководства школы не задержан и вряд ли является подозреваемым в этой страшной истории. Напомним, один из воспитанников рассказал, что товарищеские суды проводил воспитатель, а директриса на общем сборе задала вопрос ребенку, которого подвергали насилию: «Почему ты не мог ему откусить [половой орган]?».
На данный момент никто из преподавателей или руководства школы не задержан и вряд ли является подозреваемым в этой страшной истории. Напомним, один из воспитанников рассказал, что товарищеские суды проводил воспитатель, а директриса на общем сборе задала вопрос ребенку, которого подвергали насилию: «Почему ты не мог ему откусить [половой орган]?».
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