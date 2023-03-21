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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после смерти двух детей на Старой сортировке возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство малолетних». Погибшими оказались мальчики пяти и восьми лет.
Сейчас следователи и полицейские отрабатывают различные версии происшедшего.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, на место происшествия выезжал координировать работу следователей лично исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.
Также к месту происшествия приезжал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, что вчера местная жительница убила двух своих детей, после чего совершила самоубийство. Ее тело обнаружили возле многоэтажки на Технической.
Сейчас следователи и полицейские отрабатывают различные версии происшедшего.
«Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, на место происшествия выезжал координировать работу следователей лично исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.
Также к месту происшествия приезжал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, что вчера местная жительница убила двух своих детей, после чего совершила самоубийство. Ее тело обнаружили возле многоэтажки на Технической.
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