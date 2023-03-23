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Екатеринбурженка убила двух своих детей и совершила самоубийство
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 25 марта, в Екатеринбурге местная жительница убила двух своих детей, после чего совершила самоубийство. В Следственном комитете ситуацию еще не прокомментировали. На месте происшествия работают силовики.
Об этом сообщает портал Е1. Известно, что женщина жила с мужем и двумя детьми трех-четырех лет в частном секторе. Соседи в ее поведении ничего странного не замечали. Однако сегодня она убила своих детей, а потом свела счеты с жизнью. Мотивы на данный момент неизвестны.
Ее тело обнаружили неподалеку от детской площадки возле многоэтажки на Технической. При себе у женщины нашли документы.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге в женщина убила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку, посчитав, что в них вселились бесы.
Об этом сообщает портал Е1. Известно, что женщина жила с мужем и двумя детьми трех-четырех лет в частном секторе. Соседи в ее поведении ничего странного не замечали. Однако сегодня она убила своих детей, а потом свела счеты с жизнью. Мотивы на данный момент неизвестны.
Ее тело обнаружили неподалеку от детской площадки возле многоэтажки на Технической. При себе у женщины нашли документы.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге в женщина убила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку, посчитав, что в них вселились бесы.
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