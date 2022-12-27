Екатеринбурженку, обвиняемую в убийстве своих детей, заключили под стражу

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, все причины и обстоятельства совершённого убийства выясняются. Для этого, в частности, назначены необходимые экспертизы, также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости