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Екатеринбурженку, обвиняемую в убийстве своих детей, заключили под стражу
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения в отношении Анастасии Петровой, которая обвиняется в убийстве трех своих детей.
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемую заключили под стражу на два месяца – до 26 февраля 2023 года.
Напомним, что женщина в период с 25 по 26 декабря убила в квартире на улице Бажова своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемую заключили под стражу на два месяца – до 26 февраля 2023 года.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, все причины и обстоятельства совершённого убийства выясняются. Для этого, в частности, назначены необходимые экспертизы, также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что женщина в период с 25 по 26 декабря убила в квартире на улице Бажова своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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