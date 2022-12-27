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В Екатеринбурге матери предъявили обвинение в убийстве трех детей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве трех своих детей, совершенном в одной из квартир в доме на улице Бажова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря обвиняемая убила в квартире своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.
В ближайшее время следствие СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела.
По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря обвиняемая убила в квартире своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.
«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», – добавил Александр Шульга.
В ближайшее время следствие СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела.
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