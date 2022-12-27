В Екатеринбурге матери предъявили обвинение в убийстве трех детей

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», – добавил Александр Шульга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости