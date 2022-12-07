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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после стрельбы на ВИЗе
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после перестрелки на ВИЗе возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Напомним, что утром 7 декабря на улице Татищева произошла потасовка со стрельбой. Во время перестрелки пострадал один человек 2003 года рождения. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия.
Подозреваемым по уголовному делу, как сообщает «Патрульный участок», проходит один человек.
Напомним, что утром 7 декабря на улице Татищева произошла потасовка со стрельбой. Во время перестрелки пострадал один человек 2003 года рождения. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия.
Подозреваемым по уголовному делу, как сообщает «Патрульный участок», проходит один человек.
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