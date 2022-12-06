На ВИЗе в Екатеринбурге произошла потасовка со стрельбой

«По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 или 115 ч.2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм», – добавили в МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла потасовка со стрельбой. Участниками конфликта стали порядка десяти человек.В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, накануне на ВИЗе был незаконно установлен киоск с фейерверками. Сегодня между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. Во время перестрелки одного человека 2003 года рождения доставили в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия.Сыщики уголовного розыска задержали двух человек. Выясняется их причастность к произошедшему. Сотрудники полиции изъяли несколько гильз и нашли два автомобиля, в салоне которых обнаружили кастет и магазин для патронов от пистолета.