Перед судом предстанет бравший взятки инспектор Серовского ГИБДД
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
К сожалению, не все инспекторы столь же честны, как те, что попались нарушителю в Екатеринбурге. Сотрудник ГИБДД из Серова (теперь уже бывший) от подношений в виде хрустящих купюр не отказывался, за что понесёт наказание не только увольнением из органов.
Серовская городская прокуратура передала в суд материалы по уголовному делу в отношении бывшего старшего госинспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Серовский». Обвиняют 38-летнего экс-инспектора не только во взяточничестве. Во время следствия за ним обнаружились и другие служебные преступления, включая подлог, фальсификацию доказательств и злоупотребления должностными полномочиями. То есть, судить его будут сразу по 5 статьям Уголовного кодекса.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, с декабря 2020-го года по ноябрь 2021-го обвиняемый получал вознаграждения от работников различных компаний за то, что продлевал сроки действия свидетельств на дорожную перевозку опасных грузов транспортными спецсредствами. При этом осмотром транспортных средств и проверкой сведений об их владельце он себя не утруждал. Кроме того, за мелкие взятки от закрывал глаза на нарушения правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Общая сумма взяток, полученных обвиняемым, составила 45 тысяч рублей.
Одно наказание за эту свою противозаконную деятельность взяточник уже понёс — его уволили из МО МВД России «Серовский» с формулировкой «в связи с утратой доверия». Серовский районный суд скоро вынесет дополнительные наказания.
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