Остановленный в Екатеринбурге нарушитель ПДД пытался откупиться от инспекторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 29-го ноября, в Екатеринбурге была зафиксирована попытка дать взятку инспекторам дорожно-постовой службы. Таким образом остановленный ими водитель пытался уйти от наказания за нарушение правил дорожного движения.Дело происходило около 15:00. На улице Серафимы Дерябиной сотрудники ДПС заметили автомобиль марки «Hyundai Solaris», выехавший на полосу встречного движения. Таким образом, водителем иномарки были нарушены правила дорожного движения и 4-ый пункт статьи 12.15 российского кодекса административных правонарушений. Когда водителя «Хюндая» остановили и начали составлять протокол, он предложил инспекторам взятку в размере 2 тысячи рублей. И тем самым навлёк на себя ещё большие беды.Разговор между инспекторами и нарушителем происходил в патрульной машине. Деньги, которые он предлагал постовым, водитель положил под резиновый коврик со стороны переднего пассажирского сидения. Оттуда их изымали уже в присутствии понятых. Взяткодателя — мужчину 1996-го года рождения — задержали и доставили в отделение. Против него возбуждено уголовное дело, — сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.