В Екатеринбурге пройдёт суд по делу о гибели 44 человек
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Завтра, 9 ноября, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по резонансному делу о смерти 44 человек от отравления метиловым спиртом. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, общий объём материалов дела, с учётом обвинительно заключения, составил почти 60 томов.
Напомним, что, по данным следствия, в период с лета 2020 по осень 2021 года семь обвиняемых, в том числе одна женщина, участвовали в незаконном обороте алкогольных напитков. До сентября прошлого года, данная схема не давала сбоев, так как обвиняемые продавали продукцию, не содержащую в критическом количестве ядовитых примесей.
Но в сентябре 2021 года ими была запущена партия спиртного, содержащая в своём составе метанол в концентрации, превышающей норму 0,05%, то есть являющаяся опасной для жизни и здоровья человека. В результате пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.
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