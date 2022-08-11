В Свердловской области завершено расследование дела о гибели 44 человек

– Работая над раскрытием этих резонансных преступлений, сыщикам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу пришлось неоднократно выезжать в служебные командировки для сбора доказательств в Самарскую область, в Пермский край и в Башкирию. Тщательным проверкам, пока шло расследование, подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации. Кроме того, составлено 258 административных протоколов, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели 44 человек от отравления метанолом.По данным следствия, с лета 2020 по осень 2021 года семь обвиняемых, в том числе одна женщина, участвовали в незаконном обороте алкогольных напитков. На системной основе они наладили приобретение спиртосодержащей продукции, хранение и сбыт потребителям. До сентября прошлого года, данная схема не давала сбоев, так как обвиняемые продавали продукцию, не содержащую в критическом количестве ядовитых примесей.Однако год назад в нелегальный оборот они запустили партию спиртного, содержащего в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05%, то есть являющаяся опасной для жизни и здоровья человека. От употребления недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. Летальные исходы зафиксированы в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.Следственный комитет при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления УФСБ по Свердловской области, областного ГУ МВД и УМВД России по Екатеринбургу собрал достаточную доказательственную базу. Сейчас выполняются завершающие процессуальные действия.