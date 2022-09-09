Двух полицейских задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по делу об убийстве пропавшего пассажира
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержаны двое полицейских аэропорта Кольцово по делу об убийстве пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Новости».
29-летний уроженец города Тихвин Ленинградской области Станислав Бударецкий прилетел в аэропорт Екатеринбурга 21 мая 2019 года — рейсом авиакомпании S7 из Новосибирска. После этого он перестал выходить на связь, его близкие обратились в полицию, чтобы найти молодого человека. Но его следы найти тогда так и не удалось, Бударецкого стали считать пропавшим без вести.
Уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» было возбуждено только в 2021 году. Бударецкого начали искать силами Следственного комитета. В ходе расследования этого уголовного дела выяснилось, что в день пропажи на номер Бударецкого поступали звонки с номеров полицейских, которые работают в линейном отделе МВД аэропорта Кольцово.
Среди этих полицейских оказались инспекторы аэропорта по охране общественного порядка: 34-летний Иван К. и 31-летний Анатолий З. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», сотрудников полиции задержали 15 сентября прямо в аэропорту Кольцово по подозрению в причастности к пропаже Бударецкого. Расследование дела продолжается.
«Вечерним ведомостям» не удалось подтвердить информацию у собственных источников, в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО воздержались от комментариев.
Напомним, три недели назад в Кольцово задержали начальника линейного отдела полиции Александра Панкова — его обвинили в разглашении гостайны и поместили в СИЗО. А в конце августа на получении взятки были пойманы сначала замначальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе, а затем его коллега из ОП №12 — начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска.
29-летний уроженец города Тихвин Ленинградской области Станислав Бударецкий прилетел в аэропорт Екатеринбурга 21 мая 2019 года — рейсом авиакомпании S7 из Новосибирска. После этого он перестал выходить на связь, его близкие обратились в полицию, чтобы найти молодого человека. Но его следы найти тогда так и не удалось, Бударецкого стали считать пропавшим без вести.
Уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» было возбуждено только в 2021 году. Бударецкого начали искать силами Следственного комитета. В ходе расследования этого уголовного дела выяснилось, что в день пропажи на номер Бударецкого поступали звонки с номеров полицейских, которые работают в линейном отделе МВД аэропорта Кольцово.
Среди этих полицейских оказались инспекторы аэропорта по охране общественного порядка: 34-летний Иван К. и 31-летний Анатолий З. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», сотрудников полиции задержали 15 сентября прямо в аэропорту Кольцово по подозрению в причастности к пропаже Бударецкого. Расследование дела продолжается.
«Вечерним ведомостям» не удалось подтвердить информацию у собственных источников, в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО воздержались от комментариев.
Напомним, три недели назад в Кольцово задержали начальника линейного отдела полиции Александра Панкова — его обвинили в разглашении гостайны и поместили в СИЗО. А в конце августа на получении взятки были пойманы сначала замначальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе, а затем его коллега из ОП №12 — начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска.
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