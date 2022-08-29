В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны

13.10 Суббота, 3 сентября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны.

«Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ», – приводит слова своего источника портал E1.RU

Напомним, что в прошлом месяце сотрудниками ФСБ также были задержаны замначальника отдела полиции №6 и начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) отдела уголовного розыска (ОУР) ОП № 12.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:24 Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
16:50 В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую
16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
15:25 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
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