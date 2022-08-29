В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны.
«Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ», – приводит слова своего источника портал E1.RU
Напомним, что в прошлом месяце сотрудниками ФСБ также были задержаны замначальника отдела полиции №6 и начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) отдела уголовного розыска (ОУР) ОП № 12.
«Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ», – приводит слова своего источника портал E1.RU
Напомним, что в прошлом месяце сотрудниками ФСБ также были задержаны замначальника отдела полиции №6 и начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) отдела уголовного розыска (ОУР) ОП № 12.
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