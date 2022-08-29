Сотрудники ФСБ задержали еще одного полицейского начальника в Екатеринбурге
Полицейского поместили в изолятор
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ, в рамках того же уголовного дела, о котором «Вечерние ведомости» писали утром, задержали ещё одного «оборотня» в погонах, сообщили изданию сразу несколько источников после публикации утренней новости о задержании замначальника отдела полиции №6.
На этот раз «жертвой» борцов с коррупцией в полицейской среде стал начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) отдела уголовного розыска (ОУР) ОП № 12.
По словам источника «Вечерних ведомостей», в настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания (ИВС) города, проводятся следственные действия.
Напомним, 26 августа, в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ за получение взятки был задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе.
При этом видео инцидента оказалось в СМИ случайно - горожане скинули порталу Е1 видео того, как некоего мужчину запихивают в машину, тогда екатеринбурженки испугались, что мужчину похищают, а в полиции порталу Е1 заявляли, что будут разбираться с инцидентом и похищения человека не подтвердили.
А уже сегодня утром сразу несколько источников "Вечерних ведомостей" рассказали, что на видео запечатлено задержание полицейского сотрудника - замначальника отдела полиции №6.
Добавим, утром пресс-секретарь главка полиции Валерий Горелых в разговоре с корреспондентом издания не стал комментировать задержание своего коллеги, порекомендовав обратиться в городской УМВД и дав номер, трубку по которому не берут.
На этот раз «жертвой» борцов с коррупцией в полицейской среде стал начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) отдела уголовного розыска (ОУР) ОП № 12.
По словам источника «Вечерних ведомостей», в настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания (ИВС) города, проводятся следственные действия.
Напомним, 26 августа, в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ за получение взятки был задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе.
При этом видео инцидента оказалось в СМИ случайно - горожане скинули порталу Е1 видео того, как некоего мужчину запихивают в машину, тогда екатеринбурженки испугались, что мужчину похищают, а в полиции порталу Е1 заявляли, что будут разбираться с инцидентом и похищения человека не подтвердили.
А уже сегодня утром сразу несколько источников "Вечерних ведомостей" рассказали, что на видео запечатлено задержание полицейского сотрудника - замначальника отдела полиции №6.
Добавим, утром пресс-секретарь главка полиции Валерий Горелых в разговоре с корреспондентом издания не стал комментировать задержание своего коллеги, порекомендовав обратиться в городской УМВД и дав номер, трубку по которому не берут.
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В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника одного из отделов полиции
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