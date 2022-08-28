В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника одного из отделов полиции
Криминал
Скрин из видео: читатель Е1
Как стало известно «Вечерним ведомостям» от собственного источника, в пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ была проведена операция по задержанию очередного «оборотня» в погонах.
По информации источника «Вечерних ведомостей» задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. С слов источника, полицейский получил первую часть взятки, 50 тысяч рублей, из предполагаемой в 200 тысяч, после чего был задержан. Задержание происходило на перекрёстке улиц Белинского и Авиационной в столице Урала.
Напомним, 27 августа на портале Е1 появилось сообщение о том, что в Екатеринбурге группа людей в масках силой затащила в легковушку некоего мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 26 августа на перекрестке Белинского и Авиационной.
— Мы шли с подругой и увидели уже лежащего на земле мужчину. Думали, что его сбили и ему нужна помощь. Но не успели мы подойти, как приехала легковая машина и его оперативно запихнули в нее, — рассказала екатеринбурженка изданию.
По словам девушки, спустя несколько минут после происшествия они встретили во дворах полицейских и показали снятое видео. Заявление девушки писать не стали, да их об этом никто и не попросил. Однако, контакты девушек полицейские взяли, записав слова девушек в блокнот и попросив копию видеозаписи.
В городском полицейском управлении порталу Е1 в тот день сказали, что проверяют информацию. О том, было ли это похищение или же проходили какие-то оперативные действия, пока неизвестно.
— Сообщение по данному факту было зарегистрировано в отделе полиции № 12. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — сказали в УМВД Екатеринбурга.
Отвечая на вопрос Е1, полицейские не слукавили, по поводу проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
По информации источника «Вечерних ведомостей» задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. С слов источника, полицейский получил первую часть взятки, 50 тысяч рублей, из предполагаемой в 200 тысяч, после чего был задержан. Задержание происходило на перекрёстке улиц Белинского и Авиационной в столице Урала.
В ГУ МВД России по Свердловской области не стали комментировать эту информацию, пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых заявил, что обращаться за комментарием необходимо не к нему. В УМВД по Екатеринбургу получить оперативно комментарий также не получилось.
Напомним, 27 августа на портале Е1 появилось сообщение о том, что в Екатеринбурге группа людей в масках силой затащила в легковушку некоего мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 26 августа на перекрестке Белинского и Авиационной.
— Мы шли с подругой и увидели уже лежащего на земле мужчину. Думали, что его сбили и ему нужна помощь. Но не успели мы подойти, как приехала легковая машина и его оперативно запихнули в нее, — рассказала екатеринбурженка изданию.
По словам девушки, спустя несколько минут после происшествия они встретили во дворах полицейских и показали снятое видео. Заявление девушки писать не стали, да их об этом никто и не попросил. Однако, контакты девушек полицейские взяли, записав слова девушек в блокнот и попросив копию видеозаписи.
В городском полицейском управлении порталу Е1 в тот день сказали, что проверяют информацию. О том, было ли это похищение или же проходили какие-то оперативные действия, пока неизвестно.
— Сообщение по данному факту было зарегистрировано в отделе полиции № 12. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — сказали в УМВД Екатеринбурга.
Отвечая на вопрос Е1, полицейские не слукавили, по поводу проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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