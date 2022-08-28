В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника одного из отделов полиции

В ГУ МВД России по Свердловской области не стали комментировать эту информацию, пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых заявил, что обращаться за комментарием необходимо не к нему. В УМВД по Екатеринбургу получить оперативно комментарий также не получилось.

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