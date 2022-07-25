Свердловский областной суд оставил без изменения мягкий приговор губителю молодой девушки
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде состоялось очередное рассмотрение дела Павла Макарова. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Погибшая по его вине девушка — молодая жительница Большого Истока, которую в прошлом году нашли истекающей кровью в лесопарке.
Макарова первоначально обвиняли ещё и в насильственных действиях сексуального характера, приведших к смерти. Мать погибшей уверена, что её дочь была изнасилована обвиняемым, во время чего и получила ранения, вызвавшие обильную кровопотерю. Но суды один за другим выносят удивительно мягкий приговор, отказываясь видеть в человеке на скамье подсудимых насильника.
Решение Свердловского областного суда исключением не стало. Приговор Павлу Макарову оставлен без изменений: 1 год и 6 месяцев исправительных работ.
Макарова первоначально обвиняли ещё и в насильственных действиях сексуального характера, приведших к смерти. Мать погибшей уверена, что её дочь была изнасилована обвиняемым, во время чего и получила ранения, вызвавшие обильную кровопотерю. Но суды один за другим выносят удивительно мягкий приговор, отказываясь видеть в человеке на скамье подсудимых насильника.
Решение Свердловского областного суда исключением не стало. Приговор Павлу Макарову оставлен без изменений: 1 год и 6 месяцев исправительных работ.
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Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
25 июля 2022
25 июля 2022