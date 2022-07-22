Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери

21.06 Понедельник, 25 июля 2022
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг
Уже больше года жительница посёлка Большой Исток Свердловской области ждёт, когда человеку, ставшему виновником смерти её дочери, суды дадут наказание, соразмерное содеянному. Ей приходится обжаловать слишком мягкие приговоры.

Девушка 1992-го года рождения погибла в результате большой кровопотери и травм, которые она получила в результате сексуального насилия, которое совершил над ней 34-летний уралец. Дело было 3-го апреля 2021-го года. Девушка была ещё жива, когда её нашли местные жители, но медицина оказалась бессильна выходить повреждённый организм в таком состоянии. Насильника и, фактически, убийцу быстро нашли и предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера, повлекших смерть по неосторожности.

Неприятным удивлением, и не только для матери погибшей, стал приговор, озвученный судьёй в начале июля того же года. За время судебного процесса обвинения мужчины в насильственных действиях были почему-то забыты, а за смерть, причинённую по неосторожности, его к полутора годам исправительных работ.

Свердловский областной суд удовлетворил жалобу потерпевшей (то бишь, матери погибшей) и отменил до странного мягкий приговор. Недавно состоялось новое судебное рассмотрение дела, на котором преступнику наказание ужесточили… накинув дополнительный месяц исправительных работ. Мать изнасилованной, избитой и в итоге умершей девушки снова обжаловала приговор и теперь готовится к новым кругам судебного ада: очередное заседание состоится в Свердловском областном суде в ближайший четверг, 28-го июля, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент Сысерть».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области по факту гибели машиниста возбуждено уголовное дело
22 июля 2022
Зарезавшую дочь свердловчанку могут отправить в психбольницу
22 июля 2022
Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
23 июля 2022
Во время тушения пожара в Екатеринбурге обнаружили тело девочки
20 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Губернатор Евгений Куйвашев не удостоил вниманием Полевской

Глава региона передумал ехать в город, где есть масштабные проблемы с ЖКХ, обеспечением школами и жилищным строительством
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:06 Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
20:42 Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
20:24 Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
19:34 Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной
19:10 Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
18:41 За грязную горячую воду в Нижнем Тагиле оштрафована управляющая компания
17:53 Пенсионер ушел в лес за грибами в Первоуральске и пропал
17:21 Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах
16:52 За три дня в ДТП в Свердловской области погибли 10 человек
16:24 Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области
15:50 Издатель изъятой из свердловских библиотек «Полынной елки» закажет независимую экспертизу произведения
15:21 Свердловчанину вынесли приговор за ограбление ветерана ВОВ
14:47 В Екатеринбурге проводится административное расследование по факту ДТП на Объездной
14:30 Из свердловских библиотек после экспертизы доцента УрГПУ изымают книгу о поволжских немцах
14:23 Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
13:52 Движение трамваев по проспекту Ленина временно закроют в Екатеринбурге
13:26 Жара в Свердловской области продержится до конца июля
13:07 Свердловчане обнаружили в тушеной говядине ДНК курицы и свиньи
12:46 Упавший с фуры груз раздавил легковушку в Екатеринбурге
12:24 На заводе в Каменске-Уральском умер рабочий
11:51 Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году
11:22 Один лесной пожар действует в Свердловской области
10:57 Экоактивисты заявили, что тысячи тонн отходов по муниципальным контрактам на Урале вывозят в леса и карьеры
10:29 В Березовском мужчина заплатит 200 тысяч рублей покусанным его собакой подросткам
09:56 Уличные музыканты устроили концерт перед зданием мэрии Екатеринбурга
09:29 Женщину с ребенком в Екатеринбурге выгнали из поезда
Все новости Свердловской области
18:13 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем
17:47 В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
16:39 Преподавателя из Барнаула оштрафовали за «дискредитацию ВС» за «лайк» и «классы» в Одноклассниках
15:42 В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*
14:18 В суд Уфы поступило дело Шевчука, которое суд в Санкт-Петербурге принимать отказался
13:53 Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку
13:20 В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и автобус, погибли шесть пассажиров
12:38 В Тунисе начался референдум по конституции, которая дает неограниченные полномочия президенту
11:38 В Хабаровске организованная группа «подставных рожениц» получала пособия за несуществующих детей
10:59 Только 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу. Рейтинг регионов
10:17 В Мьянме впервые за десятилетия исполнены смертные приговоры, казнены четыре активиста
09:33 В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба во время массового шоу
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
15:36 Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
15:08 Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
14:46 Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой и отпустили в естественную среду
13:52 В Новосибирске по поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой
13:11 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре
12:30 Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия вошли в перечень «недружественных» стран для России
11:50 Производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года уйти из России
09:51 Президентом Индии во второй раз стала женщина
18:38 Росприроднадзор: ветеринарам удалось вытащить банку из пасти белого медведя и спасти его
17:57 Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»
Все новости России и мира
21:06 Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
20:42 Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
20:24 Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
19:34 Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной
19:10 Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
18:41 За грязную горячую воду в Нижнем Тагиле оштрафована управляющая компания
17:53 Пенсионер ушел в лес за грибами в Первоуральске и пропал
17:21 Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах
16:52 За три дня в ДТП в Свердловской области погибли 10 человек
16:24 Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области
16:01 Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре
15:50 Издатель изъятой из свердловских библиотек «Полынной елки» закажет независимую экспертизу произведения
15:42 В Перми прекращено действие лицензии ООО «УК ДВА»
15:21 Свердловчанину вынесли приговор за ограбление ветерана ВОВ
14:47 В Екатеринбурге проводится административное расследование по факту ДТП на Объездной
14:30 Из свердловских библиотек после экспертизы доцента УрГПУ изымают книгу о поволжских немцах
14:23 Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
14:17 Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство
13:52 Движение трамваев по проспекту Ленина временно закроют в Екатеринбурге
13:50 Летний читальный зал «Горьковки» начинает пятую неделю
13:26 Жара в Свердловской области продержится до конца июля
13:07 Свердловчане обнаружили в тушеной говядине ДНК курицы и свиньи
12:46 Упавший с фуры груз раздавил легковушку в Екатеринбурге
12:24 На заводе в Каменске-Уральском умер рабочий
11:51 Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году
11:22 Один лесной пожар действует в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK