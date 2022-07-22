Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже больше года жительница посёлка Большой Исток Свердловской области ждёт, когда человеку, ставшему виновником смерти её дочери, суды дадут наказание, соразмерное содеянному. Ей приходится обжаловать слишком мягкие приговоры.Девушка 1992-го года рождения погибла в результате большой кровопотери и травм, которые она получила в результате сексуального насилия, которое совершил над ней 34-летний уралец. Дело было 3-го апреля 2021-го года. Девушка была ещё жива, когда её нашли местные жители, но медицина оказалась бессильна выходить повреждённый организм в таком состоянии. Насильника и, фактически, убийцу быстро нашли и предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера, повлекших смерть по неосторожности.Неприятным удивлением, и не только для матери погибшей, стал приговор, озвученный судьёй в начале июля того же года. За время судебного процесса обвинения мужчины в насильственных действиях были почему-то забыты, а за смерть, причинённую по неосторожности, его к полутора годам исправительных работ.Свердловский областной суд удовлетворил жалобу потерпевшей (то бишь, матери погибшей) и отменил до странного мягкий приговор. Недавно состоялось новое судебное рассмотрение дела, на котором преступнику наказание ужесточили… накинув дополнительный месяц исправительных работ. Мать изнасилованной, избитой и в итоге умершей девушки снова обжаловала приговор и теперь готовится к новым кругам судебного ада: очередное заседание состоится в Свердловском областном суде в ближайший четверг, 28-го июля, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент Сысерть».