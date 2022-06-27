Директор института спорта УрФУ Евгений Шурманов останется в СИЗО
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемого директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, которого Верх-Исетский суд отправил под стражу до 8 августа.
Напомним, что директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ задержали 15 июня. В отношении Евгения Шурманова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Заслушав выступления обвиняемого, его адвокатов, просивших удовлетворить апелляцию, и прокурора, полагавшего оставить Шурманова в СИЗО, Свердловский облсуд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменения.
Ранее мы писали, что Евгения Шурманова лишили звания мастера спорта по боксу.
Напомним, что директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ задержали 15 июня. В отношении Евгения Шурманова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Заслушав выступления обвиняемого, его адвокатов, просивших удовлетворить апелляцию, и прокурора, полагавшего оставить Шурманова в СИЗО, Свердловский облсуд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменения.
Ранее мы писали, что Евгения Шурманова лишили звания мастера спорта по боксу.
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