В Екатеринбурге задержали директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Евгения Шурманова, директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета, задержали сегодня силовики. Рабочее место он покинул в наручниках.Причины задержания Шурманова официально не оглашаются, но нетрудно догадаться, что связано это с финансовыми махинациями, в которых обвинили дирекцию масштабного Чемпионата мира по боксу, который прошёл в Екатеринбурге в 2019-м году. Подрядчики недополучили от организаторов чемпионата 47 миллионов рублей, а оргкомитет спортивного мероприятия возглавлял как раз Шурманов. Из-за той истории двухгодичной давности в Институт ровно 2 месяца назад пришли с обысками сотрудники ФСБ, искавшие финансовые документы.С именем Евгения Шурманова связано ещё несколько неприятных тем. Так, олимпийский чемпион Егор Мехонцев в апреле текущего года публично заявил, что звание мастера спорта по боксе Шурманов получил нечестным путём. Кроме того, в уральских СМИ появлялось предположение, что нынешние неприятности у Шурманова возникли из-за того, что его место в Институте якобы планирует занять готовящийся (тоже якобы) к отставке ныне действующий областной министр спорта Леонид Рапопорт.