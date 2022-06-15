Директора института спорта УрФУ заключили под стражу
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова заключили под стражу. Об этом сообщает ТАСС.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил избрать в отношении Евгения Шурманова меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 25 суток, то есть до 8 августа.
В отношении Шурманова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Его задержали в среду, 15 июня.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил избрать в отношении Евгения Шурманова меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 25 суток, то есть до 8 августа.
В отношении Шурманова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Его задержали в среду, 15 июня.
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В Екатеринбурге задержали директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ
15 июня 2022
15 июня 2022