В Екатеринбурге арестованный директор института спорта УрФУ лишился звания мастера спорта
Общество
Фото: официальный сайт Института физической культуры / ifksimp.urfu.ru
В Екатеринбурге директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова лишили звания мастера спорта по боксу. Это произошло в тот же день, когда суд отправил его под арест по делу о мошенничестве.
Приказ о лишении спортивного звания «Мастер спорта России» был опубликован на сайте Министерства спорта РФ.
Ранее лишить Шурманова звания мастера спорта неоднократно призывал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев – он писал соответствующие обращения в Минспорта и Генпрокуратуру.
По информации Мехонцева, Шурманов получил звание, основываясь на результатах соревнований в Ингушетии, в которых на самом деле не участвовал, а лишь был вписан в протокол – с конкретной целью получения звания.
Приказ о лишении спортивного звания «Мастер спорта России» был опубликован на сайте Министерства спорта РФ.
Ранее лишить Шурманова звания мастера спорта неоднократно призывал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев – он писал соответствующие обращения в Минспорта и Генпрокуратуру.
По информации Мехонцева, Шурманов получил звание, основываясь на результатах соревнований в Ингушетии, в которых на самом деле не участвовал, а лишь был вписан в протокол – с конкретной целью получения звания.
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