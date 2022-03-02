Обвиняемого в избиении двух женщин в Екатеринбурге подростка оставили под стражей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под стражей оставили подростка, обвиняемого в избиении двух женщин на улице Пехотинцев. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге группа подростков-южан напала на двух женщин на автобусной остановке на Сортировке. Пострадавшими оказались педагог Надежда Глазова и ее дочь. Возбуждено уголовное дело.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 18 февраля избрал для обвиняемого в избиении женщин подростка меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля включительно. Однако обвиняемый и адвокат в апелляционных жалобах попросили выбрать более мягкую меру пресечения.
Свердловский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции и посчитал невозможным изменить меру пресечения в отношении подростка на более мягкую, так как он ранее судим, является гражданином иностранного государства и не имеет законных оснований на территории России, что «свидетельствует о существовании высоких рисков побега обвиняемого».
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Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге группа подростков-южан напала на двух женщин на автобусной остановке на Сортировке. Пострадавшими оказались педагог Надежда Глазова и ее дочь. Возбуждено уголовное дело.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 18 февраля избрал для обвиняемого в избиении женщин подростка меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля включительно. Однако обвиняемый и адвокат в апелляционных жалобах попросили выбрать более мягкую меру пресечения.
Свердловский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции и посчитал невозможным изменить меру пресечения в отношении подростка на более мягкую, так как он ранее судим, является гражданином иностранного государства и не имеет законных оснований на территории России, что «свидетельствует о существовании высоких рисков побега обвиняемого».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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02 марта 2022
02 марта 2022