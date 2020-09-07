Стало известно, почему убившему брата жителю Артемовского дали малый срок
Криминал
Фото: stolica-s.su
Накануне, 7 сентября, Артемовский городской суд приговорил Сергея Люкомаса к семи годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство старшего брата. Начальник ОМВД по Артемовскому району Николай Аленников рассказал, почему преступник получил практически минимальный срок за зверскую расправу.
Напомним, что 14 февраля в квартире на улице Розы Люксембург младший брат зарубил старшего. Также во время конфликта пострадала мать братьев. Полицейские и медики скорой помощи, прибывшие на место преступления, обнаружили труп мужчины и пожилую женщину со сломанной рукой. Сергей Люкомас признал свою вину в совершении преступления.
Однако у жителей Артемовского остается вопрос: почему мужчине, сначала избившему своего ближайшего родственника разводным гаечным ключом, а потом пустившего в дело топор, дали всего 7 лет колонии?
— Объясняется это вот чем. Сергей Люкомас в отличие от брата сидел в основном в Интернете, особых хлопот никому не доставлял, соседям и знакомым был известен как человек спокойный, положительный. А вот старший его брат, наоборот, был человеком шумным, любил выпить и во время пьянки вёл себя не самым лучшим образом. Так было и в тот день, который стал для него последним. Он, как обычно, принял на грудь и начал конфликтовать с матерью, толкнул её, женщина сильно ударилась (потом долго лечилась от сложного перелома). Вызвали скорую. Пока её ждали, конфликт разгорался всё сильнее, поскольку младший брат встал на защиту мамы. Закончилось всё, как вы уже знаете, трагически – восемь ударов топором, и маму больше никто не мог обидеть. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала смерть пострадавшего и вызвала полицию. Полицейские задержали убийцу. Сергей ни от чего не отказывался, он сразу признал вину, дело рассматривалось в особом порядке и было быстро направлено в суд, — пояснил Николай Аленников.
Артемовский городской суд учел поведение старшего брата, возраст подсудимого и признание им вины. Именно по этим причинам обвиняемому назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.
Напомним, что 14 февраля в квартире на улице Розы Люксембург младший брат зарубил старшего. Также во время конфликта пострадала мать братьев. Полицейские и медики скорой помощи, прибывшие на место преступления, обнаружили труп мужчины и пожилую женщину со сломанной рукой. Сергей Люкомас признал свою вину в совершении преступления.
Однако у жителей Артемовского остается вопрос: почему мужчине, сначала избившему своего ближайшего родственника разводным гаечным ключом, а потом пустившего в дело топор, дали всего 7 лет колонии?
— Объясняется это вот чем. Сергей Люкомас в отличие от брата сидел в основном в Интернете, особых хлопот никому не доставлял, соседям и знакомым был известен как человек спокойный, положительный. А вот старший его брат, наоборот, был человеком шумным, любил выпить и во время пьянки вёл себя не самым лучшим образом. Так было и в тот день, который стал для него последним. Он, как обычно, принял на грудь и начал конфликтовать с матерью, толкнул её, женщина сильно ударилась (потом долго лечилась от сложного перелома). Вызвали скорую. Пока её ждали, конфликт разгорался всё сильнее, поскольку младший брат встал на защиту мамы. Закончилось всё, как вы уже знаете, трагически – восемь ударов топором, и маму больше никто не мог обидеть. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала смерть пострадавшего и вызвала полицию. Полицейские задержали убийцу. Сергей ни от чего не отказывался, он сразу признал вину, дело рассматривалось в особом порядке и было быстро направлено в суд, — пояснил Николай Аленников.
Артемовский городской суд учел поведение старшего брата, возраст подсудимого и признание им вины. Именно по этим причинам обвиняемому назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.
В Артемовском мужчина убил брата топором
07 сентября 2020
07 сентября 2020
Жителя Екатеринбурга осудили за нанесение смертельных ран знакомому
02 сентября 2020
02 сентября 2020
Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийства
04 сентября 2020
04 сентября 2020
Жительницу Талицы приговорили к 8,5 годам колонии за убийство
03 сентября 2020
03 сентября 2020