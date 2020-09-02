В Артемовском мужчина убил брата топором

16.54 Понедельник, 7 сентября 2020
Криминал
Фото: stolica-s.su
Артемовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Сергея Люкомаса. Он признан виновным в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Установлено, что 14 февраля между подсудимым и его братом в квартире на улице Розы Люксембург в Артемовском произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый нанес по голове потерпевшего не менее шести ударов металлическим разводным ключом. После этого он вооружился топором и нанес не менее восьми ударов лезвием в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.

Суд при вынесении приговора учел частичное признание подсудимым своей вины и противоправное поведение самого потерпевшего. В результате Люкомасу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Жителя Екатеринбурга осудили за нанесение смертельных ран знакомому
02 сентября 2020
Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийства
04 сентября 2020
Скрывавшегося от следствия уральца приговорили к колонии
07 сентября 2020
Житель Екатеринбурга с ножом напал на мужчину, который попросил его убрать за своей собакой
31 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу

Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:36 В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа
18:19 В Свердловской области проведено 6357 исследований проб на коронавирус
18:14 Представители четырех городов заявились на конкурс дизайна остановок Екатеринбурга
18:06 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
18:00 В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге
17:44 800 подписей за возврат прямых выборов мэра собрано в Нижнем Тагиле
17:17 Клещи покусали за неделю почти 150 свердловчан
16:54 В Артемовском мужчина убил брата топором
16:30 Продлевается режим самоизоляции для пожилых свердловчан
16:21 Заброшенное здание в Екатеринбурге преобразил арт-объект
16:05 В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу
15:53 Служащие со схимонахом Сергием клирики лишены сана
15:36 У жительницы Екатеринбурга угнали внедорожник с парковки ресторана
15:20 Куйвашев сообщил, в каком случае школы перейдут на дистант
15:02 «Уктусский стрелок» раскрыл подробности убийства
14:50 В Екатеринбурге мэрия представит проект новой городской транспортной схемы
14:38 В центре Екатеринбурга иномарка врезалась в «скорую»
14:20 В Екатеринбурге женщина перевела мошенникам более 400 тысяч рублей
14:04 Скрывавшегося от следствия уральца приговорили к колонии
13:51 В свердловской ГАИ велосипедистов призвали быть внимательными на дорогах
13:25 Около 120 тысяч екатеринбуржцев привились от гриппа
12:59 Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области поднялся выше единицы
12:40 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:24 Запускаются рейсы из Екатеринбурга в Саратов, Волгоград и Нижний Новгород
12:02 В Екатеринбурге свидетели дадут показания по делу «уктусского стрелка»
11:43 Около Новосвердловской ТЭЦ автомобиль перевернулся и задымился
Все новости Свердловской области
17:42 Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
17:15 Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой
16:49 Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
16:32 Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
12:36 В России зафиксировали 5185 новых случаев коронавируса
12:06 Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи
11:43 Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей
11:14 Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
10:47 ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым
10:25 Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
09:55 Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
09:28 Новак Джокович извинился за инцидент на US Open
12:38 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
16:28 Генсек НАТО потребовал от России раскрыть ОЗХО информацию о программе «Новичок»
16:16 Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай для США опаснее России
16:12 В Красноярском крае ФСБ задержала планировавшего взрыв в школе подростка
16:05 В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу РФ
15:57 Собянин сообщил Путину, что сделал себе прививку от коронавируса
13:35 В ФСБ заявили о задержании 13 россиян, планировавших атаки на учебные заведения
13:10 Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом осенью в Москве
13:06 iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном
13:00 Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века на 40 млн человек
12:51 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:45 Светлана Тихановская уверена, что акции протеста в Белоруссии не прекратятся
12:16 В Тбилиси пообещали поднять грузинский флаг над российской военной базой в Южной Осетии
12:09 По данным СМИ, Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Все новости России и мира
18:36 В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа
18:19 В Свердловской области проведено 6357 исследований проб на коронавирус
18:14 Представители четырех городов заявились на конкурс дизайна остановок Екатеринбурга
18:06 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
18:00 В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
17:44 800 подписей за возврат прямых выборов мэра собрано в Нижнем Тагиле
17:41 В Перми вновь состоится фестиваль «День рождения рек»
17:23 Коронавирус в Прикамье выявлен у жителей 15 территорий
17:20 В Прикамье запущены бесплатные курсы по предпринимательству «Бизнес-старт»
17:17 Клещи покусали за неделю почти 150 свердловчан
17:06 Игорь Сапко посетил одну из поликлиник столицы Прикамья
16:54 В Артемовском мужчина убил брата топором
16:30 Продлевается режим самоизоляции для пожилых свердловчан
16:21 Заброшенное здание в Екатеринбурге преобразил арт-объект
16:18 В правила предоставления бесплатной пересадки в Перми внесены изменения
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
16:05 В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу
16:02 В Перми пройдет экологическая акция «Чистая среда»
15:53 Служащие со схимонахом Сергием клирики лишены сана
15:44 Еще для трех пермских долгостроев определены подрядчики на техобследование
15:36 У жительницы Екатеринбурга угнали внедорожник с парковки ресторана
15:20 Куйвашев сообщил, в каком случае школы перейдут на дистант
15:02 «Уктусский стрелок» раскрыл подробности убийства
14:50 В Екатеринбурге мэрия представит проект новой городской транспортной схемы
14:38 В центре Екатеринбурга иномарка врезалась в «скорую»
Все новости
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:38
6/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:42
1/09
 В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
14:39
31/08
 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08
 Женская акция солидарности проходит в Минске
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
10:44
29/08
 В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26
27/08
 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52
27/08
 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09
27/08
 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
Все новости