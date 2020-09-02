В Артемовском мужчина убил брата топором
Криминал
Фото: stolica-s.su
Артемовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Сергея Люкомаса. Он признан виновным в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Установлено, что 14 февраля между подсудимым и его братом в квартире на улице Розы Люксембург в Артемовском произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый нанес по голове потерпевшего не менее шести ударов металлическим разводным ключом. После этого он вооружился топором и нанес не менее восьми ударов лезвием в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.
Суд при вынесении приговора учел частичное признание подсудимым своей вины и противоправное поведение самого потерпевшего. В результате Люкомасу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 14 февраля между подсудимым и его братом в квартире на улице Розы Люксембург в Артемовском произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый нанес по голове потерпевшего не менее шести ударов металлическим разводным ключом. После этого он вооружился топором и нанес не менее восьми ударов лезвием в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.
Суд при вынесении приговора учел частичное признание подсудимым своей вины и противоправное поведение самого потерпевшего. В результате Люкомасу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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