Общество
22:25 | 12.07.2018
«Наши инспекторы работают в круглосуточном режиме»
Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора о перспективах развития интернет-торговли и отношениях между таможенными органами России и Китая
— Максим Владимирович, не так давно прошла встреча таможенных служб Урала и Харбина. Каких договоренностей удалось достигнуть с коллегами из Поднебесной?
— Переговоры о совместном сотрудничестве ведутся уже порядка трех лет. В первую очередь, речь идет о товарах, которые выпускают наши коллеги из Китая. Харбинская таможня знает о запретах ввоза некоторых видов товаров на территорию ЕАЭС и отказывает в выпуске еще на стадии оформления в Китае, обеспечивая тем самым почти 100-процентную чистоту отправлений из Харбина. Да и продавцы стали более внимательными. Китайские коллеги разослали информационное письмо основным экспортерам и операторам торговых площадок, в котором разъяснили правила оформления документов и донесли основные требования таможенного законодательства ЕАЭС.
— Тем не менее запрещенные товары все-таки пытаются ввезти на территорию нашей страны. Что чаще всего разворачивается обратно?
— В первую очередь, не доходят до покупателей ножи и кастеты. Продавцы пытаются хитрить и пишут в сопроводительных документах, что это, например, кухонная утварь или вообще бижутерия. Но, так или иначе, такое отправление попадает на экспертизу. Если специалисты признают товар холодным оружием, он отправляется обратно к продавцу. Достаточно много отправлений с семенами растений также возвращается к продавцам. Под запретом к ввозу через международные почтовые отправления и сильнодействующие препараты. В последнее время мы столкнулись с участившимися случаями пересылки таблеток для похудения, их продают в известном китайском интернет-магазине. В 75 международных посылках из Китая обнаружено сильнодействующее вещество — сибутрамин. В России это вещество отнесено к сильнодействующим. У этого препарата довольно впечатляющий список противопоказаний. Он увеличивает риск болезней сердца, вызывает расстройства психики и нередко приводит даже к суицидам.
— Количество заказов в интернет-магазинах неуклонно растет, соответственно, увеличивается и нагрузка на таможенных инспекторов. Как сейчас справляются кольцовские таможенники?
— Место международного почтового обмена в грузовом терминале аэропорта Кольцово является одним из самых крупных в стране, по объемам обрабатываемой международной почты Екатеринбург на втором месте. Наши инспекторы работают в круглосуточном режиме. За сутки здесь обрабатывается до 380 тысяч отправлений. И это не только товары для покупателей Свердловской области или других регионов УрФО. Из Екатеринбурга посылки направляются по всей стране. Сейчас «Почта России» планирует модернизировать линии обработки почты, и тогда уже к концу года наши инспекторы будут за сутки проверять до полумиллиона отправлений. Мы готовы к подобным расширениям.
— Но торговля между Россией и Китаем не ограничивается покупками в интернет-магазинах. Как сейчас организован этот процесс и будут ли изменения?
— Мы нацелены на профилактику правонарушений со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Проблемным остается вопрос контроля таможенной стоимости. Таможенный инспектор должен сравнить заявленную в декларации стоимость и цены на аналогичные товары в ходе свободной торговли. Сейчас мы вынуждены отправлять запросы в таможенные органы Китая и ждать официальный ответ. Мы предложили нашим коллегам организовать доступ к интернет-ресурсам КНР: сайты товарных бирж, отраслевых ассоциаций товаров, торговых объединений. Получение достоверной ценовой информации позволило бы существенно сократить сроки таможенного контроля. Коллеги из Харбинской таможни пообещали проработать этот вопрос на уровне государственного таможенного комитета КНР.
— Таможенные органы участвуют не только в международной торговле, но и способствуют продажам товаров в Екатеринбурге. Совсем недавно в аэропорту Кольцово запустили систему Tax Free. Как она работает и были ли уже те, кто ею воспользовался?
— Система появилась в мае, как раз перед наплывом иностранных гостей чемпионата мира. Суть работы Tax Free заключается в том, что иностранцы могут вернуть себе налог на добавленную стоимость за покупки, сделанные в российских магазинах. Но и здесь есть нюансы: в день должно быть потрачено не меньше 10 тысяч рублей, магазин подключен к системе Tax Free, а покупатель являться иностранным гражданином. Чуть больше чем за месяц мы приняли 25 обращений. Сумма возврата составляет 364 тысячи рублей. Эти цифры говорят о том, что наши российские товары востребованы у гостей из разных стран.
— Тем не менее сейчас не самые простые времена в экономике страны. Отражается ли это на международной торговле?
— На сегодня внешняя торговля Уральского федерального округа показывает позитивную динамику, рост идет по всем показателям: грузооборот, количество поданных деклараций и участников внешнеэкономической деятельности. Только в Свердловской области подано 47 тысяч деклараций на товары, причем большинство из них — экспортные (29 120 деклараций). Это, как правило, продукция предприятий региона. Ее получают в 81 стране мира, например в Турции, США, Таджикистане, Китае, Узбекистане и Чехии. Мы отмечаем рост экспортных поставок: для сравнения, за полгода 2017 года в Екатеринбургской таможне оформили 23 тысячи таких деклараций. Впрочем, в Свердловской области растет и импорт товаров: если за полгода 2017 года подано 14 340 деклараций, то в этом году — больше 18 тысяч. Товары поступают в регион из 108 стран, чаще всего из Китая, Германии, Нидерландов, Италии, Японии и США. Могу сказать твердо следующее: участники рынка ВЭД адаптировались к условиям и уверенно в них ориентируются. Они понимают, какие рынки для них наиболее выгодны и доступны и не сопровождаются серьезными рисками. Думаю, мы прошли ту фазу, в которой бизнес пребывал в растерянности. Следующим шагом будет уверенный рост.
Фото предоставлены Уральским таможенным управлением
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
23:15 | 12.07.2018
В Екатеринбурге велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове
21:12 | 12.07.2018
В последний день выставки «Иннопром» губернатору Свердловской области презентовали «ЗОО-парк» и ледовую арену
20:51 | 12.07.2018
В Свердловской области водоемы, пригодные для купания, отсутствуют
18:46 | 12.07.2018
В столице Прикамья ведется благоустройство тротуара у ТЮЗа
18:40 | 12.07.2018
В Перми заработал первый нестационарный торговый объект по типовому архитектурному решению
18:08 | 12.07.2018
В Перми ведутся работы по устройству дорожной одежды на Героев Хасана
17:56 | 12.07.2018
Приключения собаки Белль и мальчика Себастьяна продолжатся в Перми
17:40 | 12.07.2018
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
17:25 | 12.07.2018
Принят закон об оснащении предприятий счётчиками фиксации выбросов
17:23 | 12.07.2018
Аэропорт «Пермь» вводит новые условия выдачи парковочной карты для водителей такси
17:18 | 12.07.2018
В Каменске-Уральском за коррупционное правонарушение оштрафована стоматологическая клиника
16:52 | 12.07.2018
В Кушве из незаконного оборота изъяли контрафактные футболки
16:28 | 12.07.2018
13 молодых свердловских ученых получили президентские гранты
15:57 | 12.07.2018
Порядка семи тысяч человек примут участие в марафоне «Европа — Азия»
15:35 | 12.07.2018
«Справедливая Россия» предлагает уравнять родственников ветеранов ВОВ в праве компенсации на установку надгробий
14:55 | 12.07.2018
Пара из Ревды, у которой родился мертвый ребенок, взыскала с больницы 1,8 млн рублей
14:52 | 12.07.2018
В Перми сносят незаконные киоски на Белинского
14:49 | 12.07.2018
В выходные в Перми сыграют в пляжный футбол представители разных народов
14:31 | 12.07.2018
В Кургане официально открыт купальный сезон
14:25 | 12.07.2018
Курганские приставы наткнулись на отца-извращенца, который разгуливал голышом перед дочерью. «Девочка стояла с отрешенным видом, под глазом у нее был синяк»
14:05 | 12.07.2018
В Прикамье подано 70 заявок на II этап краевого конкурса социальных и гражданских инициатив
13:50 | 12.07.2018
Свердловскому фонду жилищного строительства исполнилось 22 года
13:26 | 12.07.2018
В Екатеринбурге открыли инновационную детскую автошколу
13:15 | 12.07.2018
Перекресток Гоголя — Ленина в Кургане перекроют на 10 дней
13:00 | 12.07.2018
В Кургане впервые пройдет фестиваль дворовых игр «Лето»
12:59 | 12.07.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли двух речных выдр
12:58 | 12.07.2018
В Прикамье первые две семьи получили электронные сертификаты на материнский капитал
12:53 | 12.07.2018
Карабаш и его окрестности очистят от объектов, вредящих экологии
12:52 | 12.07.2018
В Перми из-за угрозы инфекций опечатаны киоски с питьевой водой
12:29 | 12.07.2018
В Перми изменится расписание пригородных поездов
12:21 | 12.07.2018
Граждане РФ будут освобождены от госпошлины за выдачу утраченного документа вследствие ЧС
12:17 | 12.07.2018
Конец текущей недели на Среднем Урале, как и начало, будет дождливым
12:14 | 12.07.2018
Зауральские парламентарии рассмотрят законопроект о пенсионной реформе в одно время с митингом профсоюзов
12:01 | 12.07.2018
Минтранс Пермского края сообщает об отмене пригородных поездов
11:44 | 12.07.2018
На ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге могут потратить более 200 млрд рублей
11:18 | 12.07.2018
На «Иннопроме» прошел международный логистический форум
11:17 | 12.07.2018
Строительная компания, которая строила жилье для переселенцев в Камышлове, рискует стать банкротом
11:00 | 12.07.2018
В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение
10:56 | 12.07.2018
РМК представила на ИННОПРОМе программу развития Карабаша
10:50 | 12.07.2018
Владимир Тунгусов удостоился внимания российского президента
10:32 | 12.07.2018
До конца октября ограничат движение на трассе Екатеринбург — Тюмень
10:16 | 12.07.2018
На «Царские дни» в Екатеринбург приедет более 100 тысяч человек
09:53 | 12.07.2018
В Екатеринбурге появилась «синяя линия» для паломников
09:36 | 12.07.2018
Улицу Военную закрывают почти на полтора месяца из-за ремонта