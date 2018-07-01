— Переговоры о совместном сотрудничестве ведутся уже порядка трех лет. В первую очередь, речь идет о товарах, которые выпускают наши коллеги из Китая. Харбинская таможня знает о запретах ввоза некоторых видов товаров на территорию ЕАЭС и отказывает в выпуске еще на стадии оформления в Китае, обеспечивая тем самым почти 100-процентную чистоту отправлений из Харбина. Да и продавцы стали более внимательными. Китайские коллеги разослали информационное письмо основным экспортерам и операторам торговых площадок, в котором разъяснили правила оформления документов и донесли основные требования таможенного законодательства ЕАЭС.— В первую очередь, не доходят до покупателей ножи и кастеты. Продавцы пытаются хитрить и пишут в сопроводительных документах, что это, например, кухонная утварь или вообще бижутерия. Но, так или иначе, такое отправление попадает на экспертизу. Если специалисты признают товар холодным оружием, он отправляется обратно к продавцу. Достаточно много отправлений с семенами растений также возвращается к продавцам. Под запретом к ввозу через международные почтовые отправления и сильнодействующие препараты. В последнее время мы столкнулись с участившимися случаями пересылки таблеток для похудения, их продают в известном китайском интернет-магазине. В 75 международных посылках из Китая обнаружено сильнодействующее вещество — сибутрамин. В России это вещество отнесено к сильнодействующим. У этого препарата довольно впечатляющий список противопоказаний. Он увеличивает риск болезней сердца, вызывает расстройства психики и нередко приводит даже к суицидам.— Место международного почтового обмена в грузовом терминале аэропорта Кольцово является одним из самых крупных в стране, по объемам обрабатываемой международной почты Екатеринбург на втором месте. Наши инспекторы работают в круглосуточном режиме. За сутки здесь обрабатывается до 380 тысяч отправлений. И это не только товары для покупателей Свердловской области или других регионов УрФО. Из Екатеринбурга посылки направляются по всей стране. Сейчас «Почта России» планирует модернизировать линии обработки почты, и тогда уже к концу года наши инспекторы будут за сутки проверять до полумиллиона отправлений. Мы готовы к подобным расширениям.— Мы нацелены на профилактику правонарушений со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Проблемным остается вопрос контроля таможенной стоимости. Таможенный инспектор должен сравнить заявленную в декларации стоимость и цены на аналогичные товары в ходе свободной торговли. Сейчас мы вынуждены отправлять запросы в таможенные органы Китая и ждать официальный ответ. Мы предложили нашим коллегам организовать доступ к интернет-ресурсам КНР: сайты товарных бирж, отраслевых ассоциаций товаров, торговых объединений. Получение достоверной ценовой информации позволило бы существенно сократить сроки таможенного контроля. Коллеги из Харбинской таможни пообещали проработать этот вопрос на уровне государственного таможенного комитета КНР.— Система появилась в мае, как раз перед наплывом иностранных гостей чемпионата мира. Суть работы Tax Free заключается в том, что иностранцы могут вернуть себе налог на добавленную стоимость за покупки, сделанные в российских магазинах. Но и здесь есть нюансы: в день должно быть потрачено не меньше 10 тысяч рублей, магазин подключен к системе Tax Free, а покупатель являться иностранным гражданином. Чуть больше чем за месяц мы приняли 25 обращений. Сумма возврата составляет 364 тысячи рублей. Эти цифры говорят о том, что наши российские товары востребованы у гостей из разных стран.— На сегодня внешняя торговля Уральского федерального округа показывает позитивную динамику, рост идет по всем показателям: грузооборот, количество поданных деклараций и участников внешнеэкономической деятельности. Только в Свердловской области подано 47 тысяч деклараций на товары, причем большинство из них — экспортные (29 120 деклараций). Это, как правило, продукция предприятий региона. Ее получают в 81 стране мира, например в Турции, США, Таджикистане, Китае, Узбекистане и Чехии. Мы отмечаем рост экспортных поставок: для сравнения, за полгода 2017 года в Екатеринбургской таможне оформили 23 тысячи таких деклараций. Впрочем, в Свердловской области растет и импорт товаров: если за полгода 2017 года подано 14 340 деклараций, то в этом году — больше 18 тысяч. Товары поступают в регион из 108 стран, чаще всего из Китая, Германии, Нидерландов, Италии, Японии и США. Могу сказать твердо следующее: участники рынка ВЭД адаптировались к условиям и уверенно в них ориентируются. Они понимают, какие рынки для них наиболее выгодны и доступны и не сопровождаются серьезными рисками. Думаю, мы прошли ту фазу, в которой бизнес пребывал в растерянности. Следующим шагом будет уверенный рост.