Куйвашев поручил разработать комплексные программы развития для Ирбита и Сысерти

15:51 | 9.01.2018

В Свердловской области в 2018 году разработают комплексные программы развития двух городов — Ирбита и Сысерти — на 2018–2025 годы, данное решение утвердил глава региона Евгений Куйвашев.



Программа развития Ирбита будет включать такие направления, как промышленность, предпринимательство, системы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, системы образования, физкультуры и спорта, туризма.



В программу Сысертского городского округа входит развитие системы образования, физкультуры и спорта, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, благоустройства, промышленности и предпринимательства, жилищного строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.



Программы развития будут утверждены на заседании правительства региона.



Отметим, что сейчас в регионе действует 10 таких программ, в том числе в Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Реже, Березовском.





Фото: obltv.ru