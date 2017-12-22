На Урале воссоздали казачий острог 300-летней давности

Репортаж «4 канала»

В пригороде Екатеринбурга, на территории семейного парка «Малина», открылся острог «Арамильская слобода». В составе этнографической экспозиции, которая максимально приближена к острогу, построенному в 1672 году казаками для защиты территории от местных племен и бандитов, — конюшня, воинская изба, жилая изба с домашней утварью и смотровая башня. В строениях можно посмотреть и изучить исторические вещи и обиход того времени.Кроме этого, в «Арамильском остроге» есть скотный двор, в котором есть лошади, овцы и другие домашние животные, включая павлина.По словам организаторов создания острога, основной его целью является сохранение исчезающих традиций и особенностей коренного населения. Они намерены показать, что обычаи, быт и культура казачьего народа являются неотъемлемой частью истории страны. Помимо сохранения культуры казачества, создание центра несет в себе миссию по пробуждению у жителей региона интереса к истории и развитию внутреннего туризма на Урале.Этнографический центр «Арамильская слобода» расположен на территории парка «Малина», рядом с ТГ «Арамильский привоз».Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко пояснил корреспонденту veved.ru, что после открытия слободы в городе сформировалось своеобразное туристическое кольцо. В муниципалитете складывается определенный туристический сегмент, направленный на развитие отдыха: открылись парки «Малина и «Парк сказов». По словам Виталия Никитенко, это только начало: «У меня принцип такой: я всегда способствую развитию бизнеса, нет своих, нет чужих. Нужно создавать условия для коммерсантов, не препятствовать им».