Проект моста через Тагильский пруд прошел государственную экспертизу

15:35 | 22.03.2019

фото: 2gis.ru

В Нижнем Тагиле получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства моста через Тагильский пруд. Сейчас муниципалитету необходимо подать документы в министерство транспорта Свердловской области. После включения в госпрограмму проект получит финансовую поддержку. Общая стоимость составит порядка 4 млрд рублей.



«В результате совместных усилий и пристального внимания к инфраструктурным объектам Нижнего Тагила лично губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева нам удалось снизить стоимость проекта от первоначальных показателей и сократить сроки проведения государственной экспертизы»», - отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.







Кроме того, сейчас уже ведется поиск подрядчика для строительства. По предварительной информации, на Среднем Урале такой компании нет.



Напомним, что первый камень основания моста через Тагильский пруд планируют заложить 11 августа, в День города. Ранее мэрия представила виртуальную экскурсию по будущему мосту.



