Вратарь «Автомобилиста» будет болеть за команду вместе с фанатами в ТЦ «Мега»

16:46 | 20.03.2019

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 20 марта, в ТЦ «Мега» вновь будет организована фан-зона с трансляцией выездного матча «Автомобилиста» против «Салавата Юлаева». В зоне фудкорта установлены большой экран и сцена. Помимо хоккея всех желающих ждут выступление группы поддержки и конкурсы с призами.



Сегодня к болельщикам в фан-зоне присоединится и вратарь «Автомобилиста» Андрей Макаров, который сейчас восстанавливается после травмы.



Приходите, матч будет жарким! Начало матча в 19:00.



Напомним, что «Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале екатеринбуржцы играют против «Салавата Юлаева». После трех матчей счет в серии, которая длится до 4-х побед одной из команд, в пользу уфимцев - 2:1. Уже в пятницу противостояние продолжится в Екатеринбурге.