Главу Ревды Ирину Тейшеву оштрафовали на 5 тысяч рублей

11:10 | 19.03.2019

фото: revda-info.ru

Прокуратура оштрафовала главу городского округа Ревда Ирину Тейшеву за нарушение порядка рассмотрения обращения местного жителя. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, ревдинец подал обращение в администрацию 19 ноября прошлого года. По закону на ответ отводится 30 дней, житель же получил его только после начала прокурорской проверки, 24 января 2019 года.



В отношении главы муниципалитета Ирины Тейшевой возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали ее на 5 тысяч рублей.