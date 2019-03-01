КПРФ хочет провести референдум о сохранении памятника Ленину в Ревде

13:46 | 5.03.2019

фото: Яндекс-панорамы

На этой неделе КПРФ собирается инициировать проведение муниципального референдума, посвященного вопросу сохранения памятника Ленину на площади Победы в Ревде, об этом рассказал первый секретарь свердловского обкома КРПФ Александр Ивачев.



Коммунисты не согласны с итогами голосования по благоустройству площади. По данным администрации городского округа Ревда, большинство проголосовавших (2 792 голоса) выступает за вариант площади с фонтаном (его предполагается установить вместо памятника). За реконструкцию с сохранением памятника отдано 1 178 голосов.



«Главная причина, по которой невозможно рассматривать эти результаты всерьёз - это то, что администрация города сознательно отказалась делать то, что хотят от неё большинство жителей - создать проект площади и с фонтаном и с памятником В.И. Ленину. Такой вариант поддерживает 90% населения города. Это очевидно всем! Вторая немаловажная причина - так называемый опрос был сделан настолько нелигитимно и непрозрачно, что можно было даже и не мучиться с его проведением», - отмечает Ивачев.



КПРФ намерена не допустить демонтажа памятника и инициировать референдум с вопросом: «согласны ли вы с тем что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И.Ленину, и установлен фонтан?»