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09:57 | 5.02.2019
belnovosti.by
На Урале пенсионерку осудили на реальный срок за поджог
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 8 октября 2018 года женщина в ходе распития спиртного поссорилась со своим знакомым, после чего подожгла надворные постройки по месту его проживания. В результате сгорели четыре сарая, три навеса, баня и погреб. Ущерб превысил 240 тысяч рублей.
Отметим, что приговор вынесен с учетом рецидива. Ранее женщина была осуждена на условный срок за аналогичное преступление.
© «Вечерние Ведомости»
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