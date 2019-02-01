На Урале пенсионерку осудили на реальный срок за поджог

09:57 | 5.02.2019

belnovosti.by

В Ирбитском районе 64-летняя жительница поселка Зайково Алла Голуменкова осуждена на реальный срок – два года в колонии-поселении – за поджог.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 8 октября 2018 года женщина в ходе распития спиртного поссорилась со своим знакомым, после чего подожгла надворные постройки по месту его проживания. В результате сгорели четыре сарая, три навеса, баня и погреб. Ущерб превысил 240 тысяч рублей.



Отметим, что приговор вынесен с учетом рецидива. Ранее женщина была осуждена на условный срок за аналогичное преступление.