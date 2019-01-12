В Ирбитском районе оштрафовали фермера, хранившего навоз около колодца

16:15 | 14.01.2019

Фото: Михаил Калегин

Сотрудники Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности фермера из Ирбитского района, на которого пожаловались жители села Рудное. По их данным, крестьянско-фермерское хозяйство «Смит» хранило навоз рядом с колодцем с питьевой водой, что могло повлечь загрязнение источника водоснабжения.



Жители обратились за помощью к депутату Законодательного Собрания Свердловской области Александру Коркину, по запросу которого Роспотребнадзор провел проверку, выявив нарушения санитарного законодательства. В отношении директора КХ «Смит» Сергея Балакина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ («Сокрытие или искажение экологической информации»).



«Насколько надо быть наглым или нравственно ущемленным человеком, чтобы размещать экскременты рядом с колодцем, из которого пьют люди, односельчане? К сожалению, у нас перестал действовать инструмент общественного порицания, когда не требовалось вмешательство госорганов, и это как раз один из примеров того, когда граждане могли повлиять на ситуацию, но бизнесмен наплевательски отнесся к просьбам жителей», – говорит Александр Коркин.