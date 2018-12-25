На комплексную программу развития Ирбита до 2025 года предусмотрено 6,85 млрд рублей

10:22 | 27.12.2018

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Правительство Свердловской области утвердило комплексную программу развития Ирбита до 2025 года. Она предусматривает поддержку образования, медицины, малого и среднего предпринимательства, модернизацию ЖКХ, благоустройство городской среды, развитие туризма. Планируется, что в городе будет создано 1,8 тысячи новых рабочих мест, 250 новых мест в детских садах и 740 мест в школах, построены жилые дома общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.



На реализацию программы, по оценкам, необходимо 6,85 млрд рублей. Средства собираются привлекать из областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.



Напомним, что в октябре этого года свердловское правительство утвердило комплексную программу развития Сысерти.