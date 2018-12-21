В Ирбите перед судом предстанут мошенники, воровавшие деньги у пенсионеров

10:24 | 24.12.2018

in-voskresensk.ru

В Ирбите перед судом предстанут 40-летний мужчина и 32-летняя женщина, проживающие в Тугулымском районе. По версии следствия, в сентябре 2017 года они приехали в Ирбит, где украли у двух пенсионеров 28 тысяч рублей.



Злоумышленники действовали по уже известной схеме. Пенсионер поднимал с земли пакет с купюрами «банка приколов». В это время к ним подходила женщина, которая предлагала разделить найденную сумму. Затем подходил мужчина, который якобы потерял денежные средства, и требовал показать имеющиеся купюры. Во время осмотра часть денег исчезала, что жертва замечала уже дома.



«14 июня 2018 года мужчина был задержан в г. Ирбите при попытке совершения аналогичного преступления. Согласно санкции статьи, данным лицам грозит уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.