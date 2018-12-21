В Ревде огонь уничтожил частный жилой дом

12:58 | 23.12.2018

Фото: om-saratov.ru

Сегодня в Ревде на улице Говорова сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 140 кв. м. Информации о пострадавших нет.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, с огнем боролись семь спасателей и три единицы техники. Горение удалось ликвидировать за 40 минут. Причина пожара устанавливается.



Напомним, что минувшей ночью в Свердловской области также сгорели восемь бань.