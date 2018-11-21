Девушка погибла в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

На трассе Пермь – Екатеринбург под Ачитом водитель на Toyota Wish вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Одна из пассажирок легкового автомобиля скончалась на месте.По предварительным данным, водитель на Toyota Wish не учёл скорость движения, метеорологические и дорожные условия, поэтому не справился с управлением. В машине находилось шесть пассажиров, включая погибшую. Три девушки были доставлены в Красноуфимскую и Ачитскую районные больницы. Водители не пострадали.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.