Новости дня
09:41 | 20.11.2018
rg.ru
Ural Music Night и «Коляда-Plays» получат по три миллиона рублей
Так, по 7 млн выделят Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии, Уральскому центру народного искусства, Уральскому государственному академическому русскому народному хору.
Свердловский областной конкурс театральных работ, а также фестивали «Коляда-Plays», Ural Music Night и «Браво!» получат по 3 млн рублей.
Кроме того, по 500 тысяч рублей на постановку спектаклей направят Краснотурьинскому театру кукол и театру драмы Каменска-Уральского.
Общий объём грантовой поддержки учреждений культуры Свердловской области составит 50 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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