Ural Music Night и «Коляда-Plays» получат по три миллиона рублей

09:41 | 20.11.2018

rg.ru

В Свердловской области в 2019 году 18 культурных проектов получат гранты губернатора в размере от 500 тысяч до 7 млн рублей.



Так, по 7 млн выделят Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии, Уральскому центру народного искусства, Уральскому государственному академическому русскому народному хору.



Свердловский областной конкурс театральных работ, а также фестивали «Коляда-Plays», Ural Music Night и «Браво!» получат по 3 млн рублей.



Кроме того, по 500 тысяч рублей на постановку спектаклей направят Краснотурьинскому театру кукол и театру драмы Каменска-Уральского.



Общий объём грантовой поддержки учреждений культуры Свердловской области составит 50 млн рублей.